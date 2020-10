Artigo em atualização

O PSD está disponível para apoiar um novo estado de emergência, mas lamenta que não possa ter as características do anterior. Ainda que a situação atual justificasse novamente um confinamento total “a bem da saúde dos portugueses”, Rio frisa que a “economia não aguentaria” e, portanto, a solução passará por ter um estado de emergência com contornos diferentes, mas que possibilite a aplicação de maiores restrições a nível municipal sempre que a situação pandémica o justifique. Já o Bloco de Esquerda saiu da reunião com o Governo a pedir que sejam encontradas soluções legislativas que permitam enquadrar as respostas que é necessário dar “nos próximos meses”. Catarina Martins frisou que o estado de emergência é uma medida curta no tempo (“dura apenas 15 dias” ) e lembra que é uma “solução de fim de linha”.

Numa reunião que durou quase duas horas, Rio reforçou ao Governo que o PSD “fará sempre parte da solução” e, portanto, apoiará um novo estado de emergência para o qual o Presidente da República já tinha exigido consenso parlamentar. O PSD deverá apresentar “propostas nos próximos dias”, embora o líder da oposição não tenha avançado exemplos. Rio notou, no entanto, que “situações como a que se viveu na quinta-feira na Nazaré não podem repetir-se” e que é necessário que os portugueses tomem consciência que a atual situação é “muito séria e substancialmente mais grave que em março ou abril” quando foi decretado o estado de emergência pela primeira vez.

“Vamos rapidamente ultrapassar os 4, 5 mil casos por dia e por aí fora. É preciso que sejam todos os portugueses a estar consciencializados disto e a tomar as devidas precauções e a ter o comportamento adequado”, apontou Rui Rio.

Bloco dá todo o apoio, mas quer evitar estado de emergência

Já a líder bloquista parece não estar tão disponível para o pedido de Marcelo Rebelo de Sousa para o consenso em torno de um novo estado de emergência e prefere outras soluções. Catarina Martins diz que o Governo tem “toda a disponibilidade do Bloco de Esquerda” para avançar “com as alterações legislativas necessárias”. E nas alterações e medidas que mostrem necessárias aplicar, a líder bloquista frisa que é essencial que sejam “explicadas à população para que sejam entendidas”.

E o tempo é agora, já que o Natal está a aproximar-se e Catarina Martins diz que o objetivo é que nessa altura “todos possam ter os encontros habituais”. Neste momento, frisa a líder do BE a pressão nos hospitais já é muita e o bloco apelou ao Governo para que possa colocar também o setor social e privado da saúde a trabalhar para responder à pandemia, recorrendo se necessário ao mecanismo de requisição civil.