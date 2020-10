Quando Isabel dos Santos partilhou uma fotografia com o seu marido e filho no Instagram e no Twitter, ninguém podia imaginar que a notícia que chegaria dez horas depois seria: o empresário congolês Sindika Dokolo, marido da filha do ex-Presidente de Angola, tinha morrido no Dubai enquanto fazia mergulho. A partir daí, a fotografia de Isabel dos Santos com a legenda “My Love [Meu amor]”, foi invadida por milhares de comentários a lamentar a morte.

Mas as reações chegaram também de outros lados. Ana Gomes, candidata às eleições presidenciais de Portugal reagiu, partilhando um tweet de João Cordeiro em que se pode ler: “Morreu o Sindika Dokolo, afogado no mar. Morreu offshore, portanto. Irónico.” No seu post, a candidata presidencial escreveu: “Estranho. Muito estranho…”

Também a Câmara Municipal do Porto, que em Fevereiro de 2015 entregou uma medalha municipal de mérito, grau ouro, a Sindika Dokolo, colecionador de arte, lamentou a sua “morte prematura” e deixou “as mais sentidas condolências à família”.

O maior número de reações políticas veio do Congo. O assistente pessoal do chefe de Estado da República Democrática do Congo, Michée Mulumba escreveu no Twitter: “Foi durante um mergulho que partiste para a eternidade. Uma atividade habitual que te arrancou da luta, dos entes queridos … Descansa em paz“.

C'est au cours d'une plongée sous-Marine que tu es parti pour l'éternité. Une activité habituelle qui t'a arraché de ton combat, de tes proches…Repose en paix, cher @SindikaDokolo! pic.twitter.com/8wnQv3DKtw — Michée Mulumba (@mimul20) October 29, 2020

Também a deputada Nacional da República Democrática do Congo Colette Tshomba reagiu num comentário a um tweet: “SinDo, decidiste deixar-nos, eu curvo-me perante ti. Descansa em paz“.

#RDC : Un mot pour cet homme politique, homme d'affaires et collectionneur d'œuvres d'art,

Mr @sindika_dokolo vient de tirer sa révérence ! À jamais dans nos cœurs???? pic.twitter.com/DXfPKN43uW — Alain Make Nzonga (@AlainMake20) October 29, 2020

Já o político, empresário e chefe de Gabinete Adjunto do Ministro da Juventude do Congo, Yves Nswal, escreveu no Twitter que estava “triste” com a notícia da morte de Dokolo , apresentando as “sinceras condolências à sua família e a todos os seus parentes”.

Attristé par la nouvelle du repos de l’âme de notre frère Sindika DOKOLO, collectionneur d'œuvres d'art, j’ai tenu à présenter Mes sincères condoléances à sa famille et tous ses proches???????? pic.twitter.com/2JE3EQFG74 — Yves Nswal (@yvesnswal) October 29, 2020

Outra reação nesta rede social foi a do deputado congolês Patrick Muyaya, que descreve Dokolo com três palavras: “Força, sorriso e inteligência”. “Que perda”, concluiu o parlamentar.

Lubaya Claudel André, deputado republicano e vice-presidente do Comité de Acompanhamento de Políticas Públicas daquele país africano partilhou uma foto de Dokolo no Twitter com o seguinte texto: “O vigor, espírito de luta e compromisso que tinha com um Congo justo vão fazer falta. Incorporou uma certa ideia de liberdade. A sua morte é uma grande perda para o país. Os meus pensamentos estão com @isabelaangola, com a família e entes queridos.”