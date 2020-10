Serão os testes em casa uma forma de controlar a pandemia? Universidade de Oxford estuda testes para assintomáticos

No estudo piloto, os investigadores querem perceber qual a melhor forma de usar este tipo de testes — rápidos e que podem ser feitos pelo próprio (como os testes da gravidez) — e como pode ser implementada uma campanha massiva de testes à escala real. A equipa vai analisar quantas pessoas, entre as que forem convidadas, aceitam realmente fazer o teste voluntariamente, quantas é que fazem os testes regularmente e, claro, quantos casos positivos de SARS-CoV-2 são detetados.

Marc Veldhoen, imunologista no Instituto de Medicina Molecular (Lisboa), vê a opção com bons olhos. “Com a quantidade de infeções presentes em muitos países, como no Reino Unido, o sistema de rastreamento não consegue acompanhar. Uma alternativa é deixar que as pessoas façam o próprio rastreio.” Mas, claro, espera-se que as pessoas com um teste positivo depois também tenham o cuidado de proteger os outros ficando em isolamento.

Todas as pessoas que tenham um teste positivo deverão realizar um teste de PCR, que é a forma de diagnóstico padrão para o vírus, sem falar que é muito mais sensível e fiável — mas também muito mais cara e morosa.

Há, no entanto, algumas limitações que devem ser tidas em conta, como confirma Marc Veldhoen:

Se a amostragem não for bem feita, o teste pode dar negativo (falso negativo) só porque a pessoa não conseguiu recolher quantidade suficiente para a análise. É preciso avaliar a sensibilidade do teste. Se o teste não for capaz de detetar quantidades mais pequenas de vírus, pode dar um resultado negativo quando na verdade a pessoa está infetada (falso negativo) e pode, eventualmente, ter uma quantidade de vírus suficiente para ser transmitido as outras pessoas.

Assim, se os testes negativos são úteis para identificar precocemente pessoas infetadas que ainda não desenvolveram sintomas ou que nem vão chegar a desenvolver, os testes negativos não devem servir para as pessoas ficarem relaxadas e deixarem de cumprir as medidas preventivas, concorda o imunologista.