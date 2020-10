Depois de ter sido registado um caso positivo de Covid-19 entre os bailarinos, o Teatro Rivoli, no Porto, decidiu cancelar os dois espetáculos que estavam agendados para esta quinta e sexta-feira. A peça “Mal-Embriaguez Divina”, de Marlene Monteiro Freitas, estava prevista para esta quinta e sexta-feira, mas foi cancelada.

Lamentamos informar que as apresentações de “Mal – Embriaguez Divina“, de Marlene Monteiro Freitas, previstas para esta quinta e sexta-feira, dias 29 e 30 de outubro, às 21h00, no Teatro Rivoli, foram canceladas, devido a um caso testado positivo à COVID-19 entre os bailarinos”, refere o Teatro Municipal do Porto em comunicado.

Igualmente cancelado foi o concerto de @c, no âmbito do Understage, que estava agendado para esta quinta-feira, bem como “todas as atividades do simpósio ‘Abertura, Impureza, Intensidade. Olhares através da obra de Marlene Monteiro Freitas'”, adianta a Câmara Municipal do Porto, acrescentando que “o assunto foi reportado às autoridades de saúde, que estão já a acompanhar a situação”.

O pedido de reembolso dos bilhetes pode ser feito para o email bilheteira.tmp@agoraporto.pt , caso tenha sido adquirido nas bilheteiras do Rivoli e do Campo Alegre, ou através do contacto com a plataforma da Bilheteira Online (BOL), caso o bilhete tenha sido comprado nessa plataforma e nos pontos de venda da FNAC, El Corte Inglês, CTT e Worten.