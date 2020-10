A presidente da Comissão Europeia classificou o acordo para futura “distribuição justa” de vacinas para a covid-19 na União Europeia (UE) como “boa notícia”, pedindo aos Estados-membros para preparem já os seus planos nacionais de vacinação. “Queremos assegurar uma distribuição justa de vacinas aos Estados-membros e, nessa área, tenho boas notícias: os países vão todos ter vacinas ao mesmo tempo e nas mesmas condições, tendo em conta a sua dimensão populacional”, declarou Ursula von der Leyen.

Falando em conferência de imprensa após uma cimeira europeia por videoconferência dedicada à pandemia de Covid-19, a líder do executivo comunitário frisou que isso foi acordado com os Estados-membros, durante a reunião do Conselho Europeu.

“Mas ainda antes disso, de chegarmos à vacinação, é preciso assegurar estruturas para tal e é por isso que pedimos aos Estados-membros para garantirem que preparam os seus planos nacionais de vacinação […] a este objetivo”, vincou Ursula von der Leyen.

A Comissão Europeia já assinou contratos com três farmacêuticas para assegurar vacinas para a Europa quando estas se revelarem eficazes: a AstraZeneca (300 milhões de doses), a Sanofi-GSK (300 milhões) e a Johnson & Johnson (200 milhões).

Nas declarações prestadas aos jornalistas, Ursula von der Leyen anunciou, também, o lançamento de uma plataforma a nível europeu para “juntar os especialistas que estão a aconselhar os governos nacionais e a UE”.

Numa altura em que a Europa assiste a um aumento exponencial do número de casos de infeção, mas também de internamentos, Ursula von der Leyen disse ainda reconhecer que “toda a gente está cansada, toda a gente está preocupada, todos perguntam quando se sairá desta crise”.

“Mas agora o que temos de mostrar é que união, disciplina e paciência por parte de todos, desde os governos, até cada um dos cidadãos. O mais importante é que adotemos e mantenhamos hábitos saudáveis relativamente a nós e aos que nos rodeiam. Há que evitar os contactos próximos, as concentrações de pessoas e recintos mal ventilados”, apelou a líder do executivo comunitário.

“Estamos unidos, porque estamos no mesmo barco”

Já o presidente do Conselho Europeu garantiu que os 27 estão “unidos” para enfrentar a “luta difícil” contra a segunda vaga de Covid-19.

“A principal mensagem política que quero passar é a seguinte: estamos unidos, porque estamos no mesmo barco. É uma luta difícil. É uma crise grave. Trata-se de uma segunda vaga que nos põe a todos à prova”, declarou Charles Michel, na conferência de imprensa conjunta em Bruxelas com a presidente da Comissão Europeia.

Charles Michel enfatizou que “os números [de infetados] estão a aumentar em todo o lado na Europa”, o que está a deixar os hospitais e profissionais da saúde de todos os Estados-membros “outra vez sob pressão”, razão pela qual “muitos líderes anunciaram confinamentos e restrições”.

“Em tempos tão duros, a solidariedade importa mais do que nunca. Apelamos a todos os europeus que cuidem de si próprios e dos outros”, declarou.

Portugal esteve representado na cimeira virtual pelo primeiro-ministro, António Costa.