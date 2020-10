O ano de 2020 abalou a vida como a conhecíamos e o Dia das Bruxas não escapa ileso. Este ano, o dia 31 de outubro é marcado pelas restrições impostas como consequência da pandemia, um pouco por todo o mundo. Apesar de a festividade se celebrar de forma diferente, miúdos, graúdos e até mesmo patudos vestem-se a rigor e são vários os exemplos de originalidade: há chamadas Zoom, papel higiénico e desinfetante de mãos.

Greg Dietzenbach, diretor criativo de uma agência de publicidade e marketing no Iowa, Estados Unidos, decidiu recriar uma chamada de Zoom num disfarce assustador para a sua filha. O serviço de videoconferência, que se tornou um sucesso sobretudo graças ao teletrabalho e às aulas online, passou a fazer parte da rotina e agora entra também na tradição do Doce ou Travessura. Neste vídeo, Greg Dietzenbach mostra como concretizou esta ideia.

A corrida ao papel higiénico marcou o mês de fevereiro em tempo de Covid-19, mas a memória do #toiletpapergate é agora recuperada no Halloween por esta bebé que nasceu em plena pandemia.

De forma a manter a distância de segurança, há quem se mascare de Maria Antonieta. No século XVII, os panniers tinham a função de ampliar as saias vários metros de cada lado, agora podem ser usados como medida de segurança para evitar o contacto entre pessoas.

Há ainda quem alinhe em disfarçar os animais de companhia, numa tentativa de animar uma festividade que este ano, na sua generalidade, se celebra dentro de casa.

Também as lojas de disfarces tiveram que se adaptar a esta nova realidade. É o caso da Yandy, uma loja online norte-americana que se dedica à venda de lingerie, swimwear e também disfarces de Halloween. Pilar Quintana-Williams, vice-presidente de merchandising da retalhista, explicou ao The Guardian como a empresa mudou o foco dos habituais fatos de enfermeira, pirata e cowgirl, para disfarces influenciados pela pandemia.

Queria que os nossos clientes se rissem. Todos nós precisamos de rir agora. Dedicamo-nos ao que as pessoas faziam durante a quarentena”, contou Quintana-Williams.

Neste momento, o bestseller da Yandy é um fato inspirado no objeto mais utilizado durante a pandemia — o desinfetante de mãos, composto por um simples corpete verde-menta com a frase “Mata 99% dos germes” e uma saia de vinil transparente.

A receita mais popular da quarentena, o pão de banana, não podia faltar no leque de opções da loja norte-americana para este Dia das Bruxas. Durante o confinamento, foram várias as pessoas que, fechadas dentro de casa, sem muito para fazer (em alguns casos), se dedicaram ao fabrico de pão e graças às redes sociais o banana bread tornou-se viral. O disfarce em questão consiste num vestido curto metalizado, com uma faixa de veludo castanho na frente e aplicações amarelas no formato de cascas de banana.

Também não faltam soluções para quem escolheu passar a quarentena a ver séries. “Tiger King”, o documentário original da Netflix sobre o mundo dos jardins zoológicos privados e da indústria do espetáculo com grandes felinos nos Estados Unidos, cativou o público. Não tanto pelos tigres e leões, mas pelas polémicas e excêntricas personagens que serviram para alimentar a necessidade de escapismo que se sentiu no início da quarentena. O disfarce inspirado neste êxito da Netflix inclui um macacão com estampado animal e faux denim, adornado com um tigre de peluche, e ainda um boné cor de rosa com a inscrição “Tiger Queen”.

O TikTok, que esteve para ser banido por Donald Trump no verão, também mereceu destaque por parte da Yandy, que propõe um crop top preto com um logótipo que se assemelha ao da aplicação na parte da frente e a palavra “banida” na parte de trás.

Por fim, há também um cunho político no Halloween de 2020. Com as eleições norte-americanas aí à porta, a empresa não deixou escapar esta oportunidade para incentivar ao voto através de um vestido que remete para os boletins de voto por correio, amplamente criticados por Donald Trump.