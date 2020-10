A Alemanha contabilizou 19.059 novos contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um novo máximo desde o início da pandemia, anunciou este sábado o Instituto Robert Koch (RKI).

Na sexta-feira, os novos contágios confirmados tinham atingido 18.681.

Os especialistas advertem, no entanto, que os números atuais não podem ser diretamente comparados com os do início da pandemia, porque o número de testes realizados aumentou consideravelmente

Na Alemanha, registaram-se 518.773 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, das quais 10.452 pessoas morreram e 351.127 superaram a doença.

O fator de reprodução efetiva da doença (R), de acordo com o RKI, é atualmente de 1,06, o que significa que cada pessoa infetada contagia uma média de 1,06 pessoas.

A partir de segunda-feira, uma série de novas restrições entra em vigor no país, incluindo o encerramento de restaurantes, bares, teatros, cinemas, museus e ginásios.

Além destas, o conjunto de medidas impõe que os grupos que se reúnam na via pública não podem incluir pessoas de mais de duas famílias.

Os membros de uma família são definidos como aqueles que vivem debaixo do mesmo teto.

O plano prevê que as medidas funcionem até ao final de novembro, mas não exclui a possibilidade de terem de ser prolongadas.

Durante a semana anterior, a incidência de 100 novas infeções por semana por 100.000 habitantes foi ultrapassada em toda a Alemanha.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 45,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.468 pessoas dos 137.272 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

MC // JLG

Lusa/Fim