A Câmara Municipal do Funchal ativou o plano de contingência depois de ter tido conhecimento que dois funcionários tiveram testes com resultado positivo para a Covid-19, anunciou esta sexta-feira a autarquia.

Na informação disponibilizada, a autarquia refere que estes dois casos não estão relacionados, trabalhando um no Departamento Jurídico e de Fiscalização que fica localizado nos Paços do Concelho, e o outro no das Águas, situado na zona de Santa Rita, na parte oeste do território do município.

A situação foi transmitida à Câmara do Funchal pelo Instituto da Administração de Saúde (IASAÚDE), tendo “ativado de imediato o seu Plano de Contingência interno”.

Na mesma informação, o município do Funchal anuncia que “as divisões onde os trabalhadores em causa exerciam as suas funções já foram encerradas, seguindo-se agora a higienização integral dos espaços em causa”.

Também “estão a ser feitas todas as diligências necessárias para ajudar a identificar eventuais contactos ocorridos, em estreita colaboração com o IASAÚDE”, conclui.

Esta sexta-feira também foi anunciado pela Secretaria Regional de Educação da Madeira que as escolas Básicas e Secundárias Dr. Ângelo Augusto da Silva (EBSAAS), Gonçalves Zarco (EBSGZ) e Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF) também acionaram os respetivos planos de contingência depois de alunos destes estabelecimentos de ensino terem tido resultados positivos para Covid-19.

A nota distribuída pelo Governo da Madeira refere que “um conjunto de 35 alunos, 25 de uma turma da EBSAAS e 10 da EPFF, foram identificados para realização de testes”.

De acordo com os últimos dados revelados pelo Instituto da Administração de Saúde da Madeira (IASAÚDE) na quinta-feira a região registava quatro novos casos de Covid-19, elevando as infeções ativas no arquipélago para 161, tendo sido sinalizadas 44 situações suspeitas e três recuperações.