O novo surto foi confirmado em comunicado conjunto da Câmara do Fundão e do Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Valverde. Pelo menos 30 pessoas do lar de idosos tiveram resultado positivo para o novo coronavírus. “Ao dia de hoje” [sábado], aquela estrutura tem 22 utentes e oito funcionários infetados.

Segundo o comunicado, os utentes que testaram positivo estão assintomáticos e não inspiram cuidados de saúde especiais, encontrando-se numa área separada dos restantes utentes.

A informação explica que foi ativado o plano de contingência do lar e que o edifício está a ser integralmente desinfetado.

É igualmente especificado que já todos os utentes e funcionários realizaram teste e que já estão a ser rastreadas todas as redes de contacto das pessoas que testaram positivo.

No Fundão, há ainda um surto ativo na Lar da Santa Casa da Misericórdia, que foi identificado no início da semana e que, de acordo com a testagem feita a todos os funcionários, afeta 55 pessoas: 38 idosos e 17 trabalhadores.

Neste caso, os utentes que tiveram teste negativo foram transferidos para uma unidade hoteleira da cidade, enquanto os restantes permanecem no edifício do lar, que também foi desinfetado.

Além dos surtos nos dois lares, também há 18 pessoas infetadas na comunidade, pelo que, segundo os dados municipais, o concelho regista este sábado um total de 103 casos ativos.

Em Portugal, morreram 2.468 pessoas dos 137.272 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.