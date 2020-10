O defesa do FC Porto Pepe não está infetado com o novo coronavírus, depois de ter falhado o jogo com o Paços de Ferreira, da I Liga de futebol, devido a um resultado inconclusivo, esclareceram os ‘dragões’ este sábado.

“Pepe, que ontem [sexta-feira] não jogou por ter sido inconclusivo o resultado de um teste à covid-19, deverá voltar a estar disponível, uma vez que entretanto já se confirmou que não está infetado”, informou o FC Porto na ‘newsletter’ Dragões Diário.

Após o jogo de sexta-feira, que os ‘portistas’ perderam por 3-2, Sérgio Conceição revelou que o internacional português, de 37 anos, tinha ficado de fora do jogo da sexta jornada da I Liga por ter tido um teste “inconclusivo à covid-19”.

Portugal contabiliza pelo menos 2.468 mortos associados à covid-19 em 137.272 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).