O presidente da Câmara de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, disse que o confinamento parcial no concelho devido à Covid-19 “é discutível”, mas o município irá “naturalmente acatar”.

“É uma decisão discutível, mas que naturalmente iremos acatar como não poderia deixar de ser. Só ultrapassámos o valor de 240 casos ativos por 100.000 habitantes apenas pela existência de um surto localizado na Casa de Caridade de Nossa Senhora da Conceição, com 72 casos positivos”, afirmou à agência Lusa Victor Mendes.

Dos dez concelhos do distrito de Viana do Castelo, seis integram a lista nacional de 121 abrangidos, a partir de quarta-feira, pelo dever cívico de recolhimento domiciliário, novos horários nos estabelecimentos e teletrabalho obrigatório, salvo “oposição fundamentada” pelo trabalhador, devido à covid-19.

Além de Ponte de Lima, a medida apresentada este sábado pelo primeiro-ministro, António Costa, após um Conselho de Ministros extraordinário que decidiu novas decisões para controlar o aumento de casos de Covid-19 no país, encontram-se os concelhos de Viana do Castelo, Valença, Caminha, Paredes de Coura e Vila Nova de Cerveira.

As novas medidas são aplicadas a concelhos com mais de 240 casos de infeção com o novo coronavírus por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.