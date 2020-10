A Madeira registou este sábado sete novas infeções com o vírus da Covid-19, sendo quatro de transmissão local, nomeadamente uma criança e profissionais de saúde, totalizando a região 167 casos ativos, anunciaram as autoridades de saúde.

“Hoje há sete novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 447 casos confirmados de Covid-19” desde o início da pandemia, pode ler-se no boletim epidemiológico publicado pelo Instituto da Administração de Saúde (IASaúde).

No mesmo documento, a autoridade regional de saúde realça que se tratam de “três casos importados provenientes do Reino Unido e quatro de transmissão local, todos com ligação a casos positivos já diagnosticados”.

No que diz respeito aos casos de transmissão local hoje identificados, o IASaúde indica que um é “uma criança que frequentava um estabelecimento de ensino no concelho do Funchal”, pelo que foi ativado o plano de contingência do respetivo estabelecimento, estando em curso a investigação epidemiológica.

O instituto acrescenta que foram ainda identificados “dois casos positivos em profissionais de saúde do Serviço Regional de Saúde e setor privado, que contactaram com um viajante proveniente da Região Norte, que testou positivo para a covid-19, após uma estada de menos de cinco dias na região”.

A investigação epidemiológica já foi iniciada, em colaboração com o Serviço de Saúde Ocupacional da entidade empregadora”, indica a autoridade regional de saúde.

O IASaúde enfatiza que existe ainda um total de “43 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde”.

Destas, 15 foram detetadas na operação de rastreio montada no aeroporto da Madeira e 28 estão relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24, estando igualmente “as investigações epidemiológicas em curso”.

São 167 os casos ativos, dos quais 144 são importados, identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, e 23 são de transmissão local”, aponta a mesma autoridade.

Destes casos ativos, 130 são visitantes e 37 são residentes na região, que se encontram a cumprir quarentena, em unidade hoteleira (77) ou em alojamento próprio (88), existindo dois doentes que estão internados no hospital do Funchal.

O instituto salienta que as autoridades de saúde nos diferentes concelhos do arquipélago estão a acompanhar 16.658 pessoas, utilizando a aplicação MadeiraSafe, das quais, 5.663 estão em vigilância ativa.

O IASaúde destaca que até hoje já registou 280 pessoas recuperadas, 12 das quais foram identificadas este sábado.

“Até ao dia 31 de outubro [hoje], foram contabilizadas na Madeira 1.907 notificações de casos suspeitos de Covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram”, informa ainda.

Sobre a realização de testes, o IASaúde vinca que na operação destinada aos viajantes, nos portos e aeroportos da Madeira e Porto Santo, foram efetuadas 98.338 colheitas até hoje, enquanto no laboratório do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) foram processadas 150.619 amostras.

Nos laboratórios contratualizados pelo Governo da Madeira no continente “foram processadas 38.629 amostras”, concluindo que “no total destes testes, foram identificados 122 casos positivos para Covid-19, que, por esta razão, já não viajaram para a região”.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 45,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.507 pessoas dos 141.279 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.