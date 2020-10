(Em atualização)

Morreu, aos 90 anos, o ator escocês Sean Connery — o primeiro a fazer de James Bond nos filmes da saga 007. A notícia é avançada pela estação britânica BBC.

O ator escocês teve uma carreira de quase 50 anos no cinema, iniciada na primeira metade dos anos 1950 e terminada nos primeiros anos desta década, altura em que decidiu reformar-se. Foi, porém, no início dos anos 1960 que se tornou um dos atores mais reconhecidos e populares do planeta, quando interpretou o papel de James Bond nos primeiros filmes da saga de espionagem.

Em apenas seis anos, entre 1962 e 1967, Sean Connery foi James Bond, galã e espião ímpar ao serviço de Sua Majestade, nos filmes “Agente Secreto 007” (1962), “007 – Ordem para Matar” (1963), “007 – Contra Goldfinger” (1964), “007 – Operação Relâmpago” (1965) e “007 – Só Se Vive Duas Vezes” (1967). Mais tarde regressou ao papel nos filmes “007 – Os Diamantes São Eternos” (1971) e “Nunca Mais Digas Nunca” (1983).

Entre os prémios que conquistou em vida pelos desempenhos no cinema, Sean Connery foi distinguido com um Óscar de Melhor Ator Secundário pela interpretação da personagem Jim Malone em “Os Intocáveis”, filme de 1987 realizado por Brian de Palma e com Kevin Costner e Robert De Niro também no elenco. Venceu ainda três Globos de Ouro e dois prémios Bafta.