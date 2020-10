Com o país a ultrapassar o milhão de casos positivos, o primeiro ministro britânico anunciou este sábado um novo confinamento a começar quinta-feira e a terminar, à partida, quatro semanas depois (até 2 de dezembro). Todas as lojas de serviços considerados não essenciais vão fechar portas e restaurantes e bares só poderão funcionar com entregas em take away, como aconteceu no primeiro confinamento.

Numa conferência de imprensa praticamente ao mesmo tempo que a do primeiro-ministro português, António Costa, Johnson pediu a todos para permanecerem em casa o máximo de tempo possível, apenas saindo para ir à escola, ao médico ou para ir comprar os bens essenciais, à semelhança do que foi imposto esta semana em França. “Ninguém queria estar a impor estas medidas”, chegou a ressalvar, explicando que as medidas tomadas a nível local não foram suficientes para conter a propagação do vírus.

Segundo o The Guardian, as creches e as escolas vão permanecer também abertas e a prática de exercício físico ao ar livre continuará a ser permitida. Circular para ir tratar de pessoas mais vulneráveis ou para casais separados que tenham que partilhar a custódia dos filhos também será permitido.

As novas regras, que serão publicadas terça-feira e votadas no dia seguinte, para entrarem em vigor na quinta-feira, incentivam também o teletrabalho sempre que possível. São ainda proibidas pernoitas e viagens internacionais em lazer — só são admitidas por questões profissionais.

Os locais de culto, como as igrejas, estarão abertos, mas sem cerimónias. Apenas para orações individuais.