O Supremo Tribunal Administrativo deu este sábado razão ao Governo, por unanimidade, na análise de duas ações movidas contra as medidas de restrição de circulação entre concelhos, uma delas pelo Chega. O partido liderado por André Ventura considera que “o sistema judicial funciona e funcionou a favor do Governo” e que o “Tribunal decidiu não decidir”.

O Chega tinha apresentado uma providência cautelar para suspender a medida que impede a circulação entre concelhos desde sexta-feira passada até à próxima terça-feira às seis da manhã, mas a ação não teve seguimento, com o Supremo Tribunal Administrativo que defendeu que a ação interposta pelo Chega “deve ser julgada integralmente improcedente”, expondo a sua fundamentação em 195 pontos, segundo descreveu a Lusa que teve acesso à decisão.

Ao Observador, fonte do Executivo fala em “vitória em toda a linha” do Governo que vence esta ação mas também outra que tinha entrado no mesmo sentido (não proveniente de partidos). Na segunda ação, segundo a mesma fonte, “o STA entra nas questões de fundo, decidindo que o Governo tem habilitação legal para tomar as medidas que tomou para este fim‑de‑semana e que as mesmas são constitucionais, designadamente por serem adequadas, necessárias e proporcionais ao objetivo de contenção da pandemia”.

O tribunal “considerou que há fundamento legal para impor restrições à circulação”, anotou outra fonte oficial do Governo logo ao início da tarde, acrescentado que a decisão defende que “que não há qualquer violação de liberdades e garantias dos cidadãos”.

A direção nacional do Chega, por seu lado, emitiu um comunicado a contestar a decisão dizendo o tribunal “optou por se abster de decidir por entender que o Chega não pode intentar esta ação, admitindo, contudo, que em tese lhe caberia esse direito”. O acórdão “está ferido de nulidade por insuficiência de fundamentação” já que ao considerar que o Chega não tem legitimidade para interpor esta ação está a ignorar a Lei do Direito de Participação Procedimental e de Ação Popular, refere a nota.

E para argumentar nesse sentido cita mesmo a decisão do tribunal na parte em que esta refere que “é certo que o facto de os direitos, liberdades e garantias serem posições jurídicas subjetivas não significa necessariamente que as pretensões relacionadas com a sua tutela apenas possam ser formuladas pelos respetivos titulares”.

O Chega lamenta “que não exista no ordenamento jurídico Português um instrumento jurídico adequado a fazer cessar uma flagrante violação de um direito, liberdade ou garantia protegido pela Constituição”e afirma “a não aceitar que o Governo continue a governar contra os Portugueses, apesar dos Portugueses com desprezo e despeito pelos Portugueses e tudo fará para por um fim a este Governo da esquerda”.