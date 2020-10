As contas são feitas à média de casos registados nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, um critério usado em todo o mundo. Assim, todos os concelhos com mais de 240 casos segundo esta taxa (que é neste momento de 404,5 no país), passam a ser considerados de risco elevado e, por isso, sujeitos a novas restrições para conter a propagação do novo coronavírus. Assim, além dos três concelhos do norte onde já vigoravam medidas mais restritivas, serão agora 121 aqueles onde serão aplicadas regras mais restritivas para conter a pandemia do novo coronavírus. Entre eles estão todos os da Grande Lisboa e do Grande Porto. E num total serão abrangidas 7,1 milhões de pessoas.

O primeiro-ministro António Costa anunciou este sábado que nestas zonas vai impôr-se o dever cívico de recolhimento domiciliário, os eventos e celebrações serão limitados a 5 pessoas (salvo se do mesmo agregado familiar) e o teletrabalho passa a ser obrigatório — e, na sua impossibilidade, terá de existir desfasamento de horários. Todos os estabelecimentos comerciais terão de encerrar às 22h00 (com exceção para os take away, farmácias, consultórios e clínicas, funerárias, postos de abastecimento e rent-a-car), enquanto os restaurantes passam a fechar às 22h30 (com mesas para um máximo de seis pessoas). Feiras e mercados de levante serão proibidas.

Veja aqui os 121 concelhos onde se aplicam estas medidas:

Alcácer do Sal Alcochete Alenquer Alfândega da Fé Alijó Almada Amadora Amarante Amares Arouca Arruda dos Vinhos Aveiro Azambuja Baião Barcelos Barreiro Batalha Beja Belmonte Benavente Borba Braga Bragança Cabeceiras de Basto Cadaval Caminha Cartaxo Cascais Castelo Branco Castelo de Paiva Celorico de Basto Chamusca Chaves Cinfães Constância Covilhã Espinho Esposende Estremoz Fafe Felgueiras Figueira da Foz Fornos de Algodres Fundão Gondomar Guarda Guimarães Idanha-a-Nova Lisboa Lousada Loures Macedo de Cavaleiros Mafra Maia Marco de Canaveses Matosinhos Mesão Frio Mogadouro Moimenta da Beira Moita Mondim de Basto Montijo Murça Odivelas Oeiras Oliveira de Azeméis Oliveira de Frades Ovar Paços Ferreira Palmela Paredes de Coura Paredes Penacova Penafiel Peso da Régua Pinhel Ponte de Lima Porto Póvoa de Varzim Póvoa do Lanhoso Redondo Ribeira da Pena Rio Maior Sabrosa Santa Comba Dão Santa Maria da Feira Santa Marta de Penaguião Santarém Santo Tirso São Brás de Alportel São João da Madeira São João da Pesqueira Sardoal Seixal Sesimbra Setúbal Sever do Vouga Sines Sintra Sobral de Monte Agraço Tabuaço Tondela Trancoso Trofa Vale da Cambra Valença Valongo Viana do Alentejo Viana do Castelo Vila do Conde Vila Flor Vila Franca de Xira Vila Nova de Cerveira Vila Nova de Famalicão Vila Nova de Gaia Vila Pouca de Aguiar Vila Real Vila Velha de Ródão Vila Verde Vila Viçosa Vizela

Este é o quadro resumido das restrições nestes concelhos:

A decisão sobre quais os concelhos que seriam abrangidos pelas novas medidas teve por base três critérios:

— 240 novos casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 dias;

— a proximidade com um outro concelho que preencha o primeiro critério;

— e a não consideração de surtos em concelhos de baixa densidade (como Sobral de Monte Agraço ou Tabuaço)

E este o mapa que mostra onde ficam estes 121 concelhos:

As exceções às restrições são sair para ir trabalhar, ir à escola, ir ao médico ou à farmácia, ir às compras, fazer o serviço ou tarefas essenciais.