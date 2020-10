O Volvo Car Group, onde se integram as marcas Volvo e Polestar, fez saber que, em 2020, vai ficar abaixo do limite de emissões de dióxido de carbono (CO 2 ) estabelecido pela Comissão Europeia para a sua frota conjunta. Em termos gerais, o limite está fixado nos 95g/km.

Para o Volvo Car Group, o futuro é eléctrico e estamos a transformar a nossa empresa através de acções concretas. É com muita satisfação que afirmamos que ficaremos abaixo do nível de redução de emissões de CO 2 estabelecido. Isto prova que a nossa estratégia é a mais correcta, não só para o negócio como também para o planeta”, destacou o CEO do grupo, Håkan Samuelsson.

De recordar que a meta do construtor sueco, até 2025, é que 50% das suas vendas mundiais sejam asseguradas por veículos 100% eléctricos, sendo a restante quota preenchida com modelos híbridos.

Mas as preocupações ambientais da Volvo não se vão ficar pela redução das emissões dos veículos por via da electrificação. Segundo a marca, o plano para os próximos anos engloba ainda “as emissões dos processos de produção, a cadeia de fornecedores e a utilização de material reciclado”.

Tudo isto para que, também dentro de cinco anos, o fabricante veja baixar em 40% a pegada de carbono do ciclo de vida de cada automóvel, ao mesmo tempo que as emissões de escape por modelo devem cair 50%, enquanto a meta para as emissões relacionadas com a cadeia global de fornecimento e com as operações de produção e logística está fixada numa redução de 25%.