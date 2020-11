Do folk-rock e da folk mais acústica e íntima à synthpop e pop eletrónica, da música disco à mistura entre hip-hop, jazz e soul, do rap mais puro e duro ao jazz, da mistura entre jazz e fado à música eletrónica mais ambiental e obscura.

Neste mês de outubro saíram discos para todos os gostos. Nesta seleção, escolhemos um tema por cada álbum que nos captou a atenção no último mês.

No domínio da canção folk e folk-rock, destacamos os novos trabalhos de Kevin Morby, Matt Berninger (The National), Jeff Tweedy (Wilco) e Adrianne Lenker (Big Thief). Festejamos o regresso do “Boss” Springsteen, dançamos ao som dos Future Islands e Róisín Murphy e sentimos o groove do R&B, rap, jazz e soul dos Dinner Party.

No hip-hop notamos o regresso de Kendrick Lamar no novo disco do histórico Busta Rhymes, mas também destacamos os novos álbuns de Reason e Benny The Butcher. Há ainda espaço para o jazz, mais clássico e melódico (Ron Miles) ou mais enérgico e disruptivo (Aquiles Navarro e Tcheser Holmes, companheiros de banda no grupo Irreversible Entanglements), para os regressos do pianista português Júlio Resende e da cantora espanhola Sílvia Pérez Cruz, para os covers dos Yo La Tengo e na eletrónica para o regresso de James Blake com um EP surpresa, mas também de Oneohtrix Point Never e Actress. Não nos quer fazer companhia nesta viagem musical pelas novidades de outubro?