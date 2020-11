Em 2002, um golo solitário de Wiltord valeu a vitória do Arsenal em Old Trafford e a consequente conquista da Premier dessa época. Em 2009, nas meias-finais da Liga dos Campeões, dois golos de Cristiano Ronaldo ajudaram o Manchester United a ganhar no Emirates. Em 2011, Rooney assinou um hat-trick na goleada histórica dos red devils aos gunners, 8-2. E em 2015, Danny Welbeck, avançado formado no Manchester United, marcou o golo da vitória do Arsenal nos quartos de final da Taça de Inglaterra. Um jogo com história e destinado a grandes emoções — e que se repetia este domingo.

Manchester United e Arsenal encontravam-se em Old Trafford e o registo mais recente sorria particularmente à equipa que jogava em casa: há 13 jogos que os red devils não perdiam com os gunners em casa, desde uma derrota pela margem mínima em setembro de 2006. E a verdade é que o resultado do jogo deste domingo podia ser capital para a continuidade de Mikel Arteta no comando do Arsenal — pelo menos era o que dizia Jamie Redknapp, antigo jogador inglês e filho do treinador Harry Redknapp, que lembrava que a equipa londrina ainda só ganhou três de seis jogos na Premier League esta época.

“Tem sido uma campanha difícil para o Arsenal. Às vezes, quando se chega a um clube, é possível ter um grande impacto. O Aubameyang não tem atingido o nível da época passada, tem tido uma má campanha. Mas têm estado melhores contra equipas maiores e vão encontrar um United que não pareceu confortável contra o Chelsea. Se começarem bem o jogo, vão ver isso como uma oportunidade de conseguir um resultado. O Arteta estava a fazer um trabalho muito bom durante algum tempo mas as coisas não demoram muito a mudar. É só preciso perder alguns jogos e o foco vira-se para ti. E ele vai estar muito consciente disso mesmo”, explicou o agora comentador da Sky Sports.

Certo é que, como dizia Redknapp, o Arsenal encontrava um Manchester United que empatou sem golos com o Chelsea mas que nas últimas duas semanas de Liga dos Campeões venceu o PSG em Paris e goleou o RB Leipzig. Arteta descansou Aubameyang, Lacazette e Partey no jogo da Liga Europa a meio da semana, um vitória contra o Dundalk, e Solskjaer também deixou Bruno Fernandes, McTominay e Rashford no banco no arranque da goleada aos alemães. Este domingo, todos eram titulares, assim como Willian e Saka nos gunners e Greenwood no ataque dos red devils. David Luiz, ainda a recuperar de uma lesão muscular, era a principal baixa para Arteta.

Numa primeira parte que terminou sem golos, o Arsenal dominou largos períodos da partida mas não conseguiu transformar esse controlo numa vantagem palpável. A equipa londrina exercia uma pressão muito elevada e eficaz sobre o Manchester United, que não conseguia sair do próprio meio-campo e teve apenas uma aproximação perigosa à baliza de Bernd Leno, com Greenwood a rematar ao lado (21′). Antes, Aubameyang já tinha falhado o remate depois de um bom lance de Bellerín (15′), com Willian a acertar na barra (39′) e Saka a cabecear por cima ainda antes do intervalo (44′). No fim do primeiro tempo, o Arsenal tinha o mérito de estar a parar todas as escassas tentativas ofensivas do United mas não conseguia ter criatividade e presença no último terço para chegar à vantagem; o United estava muito recuado no relvado, sem soluções para ultrapassar a pressão inicial do Arsenal, a mascarar as fragilidades defensivas com a falta de eficácia do adversário e tinha apenas um remate realizado, o pior registo numa primeira parte desde outubro de 2015.

No início da segunda parte, sem que Solskjaer ou Arteta tivessem feito qualquer substituição, o Manchester United deu mostras de estar melhor no jogo e alongou-se no terreno, equilibrando os acontecimentos. Bruno Fernandes e Pogba passaram a atuar mais junto aos corredores, sem descer para ir buscar jogo, o que fez com que Bellerín e Saka, nas alas, recuassem no relvado e retirassem presença ofensiva aos gunners no meio-campo adversário. Ainda assim, eram os erros de construção do United que continuavam a criar lances de perigo: a dada altura, Lacazette desarmou Fred em zona proibida e assistiu Aubameyang, que rematou ao lado e prolongou mais um pouco a seca de golos que arrastava há cinco jogos na Premier League.

HALF-TIME Man Utd 0-0 Arsenal The Gunners hit the crossbar but there's no breakthrough at Old Trafford yet#MUNARS pic.twitter.com/aWS921cVgt — Premier League (@premierleague) November 1, 2020

A primeira mexida apareceu por volta da hora de jogo, com Solskjaer a trocar Fred por Matic — uma alteração que era de risco praticamente nulo e que deixava antecipar que o treinador norueguês estava mais preocupado com não perder do que com ganhar. Pogba, porém, não tinha a mesma preocupação. O médio francês fez falta sobre Bellerín na grande área, num lance onde a intervenção não se justificava, e Aubameyang converteu a grande penalidade: a cerca de meia-hora do final, o gabonês abria o marcador, apontava o segundo golo na Premier League esta época, fechava uma pouco comum série de cinco jogos sem marcar e colocava o Arsenal a ganhar em Old Trafford (69′).

Solskjaer reagiu à desvantagem a um quarto de hora do fim, tirando Greenwood e Bruno Fernandes para lançar Cavani e Van de Beek, e Arteta respondeu ao trocar Lacazette por Nketiah — de um lado, o renovar do meio-campo e da presença na grande área; do outro lado, o refrescar do ataque para procurar um decisivo segundo golo. Até ao fim, pouco ou nada aconteceu. O Arsenal segurou a vantagem e defendeu-se das investidas do United e Mikel Arteta tornou-se o primeiro treinador da era moderna dos gunners a ganhar aos red devils nas duas primeiras vezes em que os defrontou. O jogo estava algo aborrecido, não tinha grande história e ia provavelmente acabar sem golos: mas Pogba fartou-se, rasgou a página, fez um penálti desnecessário e inexplicável e ofereceu de bandeja a vitória ao Arsenal, que 14 anos depois voltou a ganhar em Old Trafford. Quanto ao Manchester United, perdeu pela terceira vez em quatro jogos em casa para a Premier League e não está a conseguir fazer corresponder a boa campanha europeia ao percurso interno.