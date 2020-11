Em geral, não pode esperar-se grande música – nem grande poesia – dos hinos nacionais, já que foram concebidos de forma a poderem ser executados por bandas filarmónicas de terceira linha e a ser cantados por grandes massas corais de amadores pouco dotados (e nem sempre muito sóbrios). As melodias costuma ser simplórias e fáceis de memorizar, a orquestração é invariavelmente espalhafatosa e as letras são de um chauvinismo e de um belicismo desajustados da sensibilidade do nosso tempo.

Neste desolador panorama, o Deutschlandlied, o hino da Alemanha, até faz boa figura e deve-o sobretudo ao facto de ser uma adaptação de “Gott erhalte Franz den Kaiser” (“Deus salve o imperador Francisco”), uma canção sobre texto de Lorenz Leopold Haschka que Joseph Haydn compôs como presente de aniversário para o sacro imperador romano Francisco II em 1797. “Gott erhalte Franz den Kaiser” acabou por converter-se no hino imperial austríaco (Kaiserslied) em 1806, quando o Sacro Império Romano deu lugar ao Império Austro-Húngaro.

Quando o imperador – rebaptizado Francisco I da Áustria – faleceu, em 1835, a letra foi alterada (suprimindo a menção a Francisco) e o hino continuou a ser usado como hino imperial até à dissolução do Império Austro-Húngaro no final da I Guerra Mundial. Mas a composição de Haydn não ficou sem uso oficial durante muito tempo: desde 1841 que a melodia circulava em terras germânicas com uma letra que glorificava o nacionalismo germânico, da autoria de August von Fallersleben, e em 1922 esta versão foi adoptada como hino oficial da Alemanha, no que foi visto como uma solução de compromisso pela parte dos sociais-democratas para com os sectores conservadores da sociedade alemã: em 1919 a jovem república de Weimar cortara laços com o passado trocando a bandeira imperial negra, branca e vermelha pela bandeira negra, vermelha e dourada que hoje conhecemos, mas, em jeito de compensação, decidiu escolher um hino que promovia um nacionalismo exaltado, sobretudo na 1.ª estrofe, que proclamava “Alemanha, Alemanha cima de tudo/ Acima de todo o mundo” e fazia reclamações territoriais vorazes sobre os países vizinhos (que Hitler se empenhou em concretizar).

No final da II Guerra Mundial, com a Alemanha reduzida a uma dimensão mais modesta e o espectro da culpa a pairar sobre o país, a 1.ª estrofe foi suprimida e após a reunificação alemã, em 1991, a versão oficial foi reduzida à 3.ª estrofe (a mais “politicamente correcta” das três). Nos últimos tempos, com a ascensão da extrema-direita, voltou a cantar-se “Deutschland, Deutschland über alles” nas ruas da Alemanha e a velha bandeira imperial também tem feito a sua aparição em manifestações. O que é irónico nesta conturbada história é que é possível que a célebre melodia tenha sido adaptada por Haydn de uma canção tradicional croata conhecida como “Stal ne jesem” – um etnógrafo croata do século XIX até sugeriu que Haydn teria raízes familiares na Croácia.

Seja ela croata ou nascida da mente de Haydn, a célebre melodia ganhou uma vida paralela que se ergue bem acima do conturbado e polémico percurso de “Gott erhalte Franz den Kaiser”: em 1796 Haydn reutilizou-a para o II andamento do Quarteto de cordas op.76 n.º 3, onde serve de base a uma série de variações, de crescente riqueza harmónica e polifónica.

[o II andamento (Poco adagio cantabile) do Quarteto de cordas op.76 n.º 3, pelo Quatuor Mosaïques, em instrumentos de época (Astrée/Naïve):]

O Chiaroscuro Quartet, que já tinha mostrado o seu valor em Mozart, Beethoven, Schubert e Mendelssohn, lançou em 2016-17, na BIS, dois discos consagrados ao op.20 de Haydn – a primeira grande realização do compositor no formato quarteto de cordas, surgida em 1772 – e lança agora um disco com os primeiros três dos seis quartetos op.76, publicados em 1797, quando o compositor tinha 64 anos e regressara, coroado de glória, da sua segunda estadia em Londres. Seria a derradeira colecção completa de quartetos que completaria – pretendia compôr mais uma colecção de seis, como op.77, mas o declínio da saúde só lhe permitiu deixar dois quartetos e um fragmento – e representa um cume na extraordinária produção de 68 quartetos que Haydn iniciara no final da década de 1750.

A par da elevação do Poco adagio cantabile do Quarteto n.º 3, o op.76 também oferece vários momentos de animação rústica, a que o Chiaroscuro empresta grande vigor e agilidade, nomeadamente nos III e IV andamentos dos Quartetos n.º 1 e n.º 2. O Chiaroscuro Quartet, fundado em 2005 e que conta com a russa Alina Ibragimova e o espanhol Pablo Hernán Benedí (violinos), a sueca Emilie Hörnlund (viola) e a francesa Claire Thirion (violoncelo), recorrendo a instrumentos originais com cordas de tripa, possui uma articulação muito clara, um belo timbre e uma coesão irrepreensível – bem patente no agitado imprevisível IV andamento do Quarteto n.º 3 – e é servido por uma engenharia de som que coloca os músicos na sala do ouvinte. Os quartetos de Haydn têm sido regularmente visitados pelos melhores ensembles, mas nenhuma deles se ergue acima do Chiaroscuro.

Na indisponibilidade de registos vídeo da interpretação do op.76 pelo Chiaroscuro Quartet, aqui fica um mini-documentário sobre a gravação pelo mesmo quarteto, para a BIS, do op.20 de Haydn:

O op.76 pode ser ouvido em streaming no website da BIS.