O Marítimo e o Nacional empataram este sábado 0-0, no dérbi madeirense da sexta jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio dos Barreiros, no Funchal.

Com este empate, as duas equipas mantêm-se igualadas com o mesmo número de pontos na pauta classificativa (sete), com o Nacional a ocupar a nona posição e o Marítimo a 10.ª.