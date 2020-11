A Roborace deu os primeiros passos em 2016, surgindo com uma competição para veículos sem condutor, com o objectivo de acelerar o desenvolvimento da tecnologia, pelo que todos os modelos usufruem das ajudas mais modernas. A começar por um processador com inteligência artificial com recurso a seis câmaras, dois radares, 18 sensores ultrassónicos e cinco LiDAR.

O veículo apresenta uma construção similar aos modelos de LMP2 que disputam provas como as 24 Horas de Le Mans, com chassi e carroçaria em fibra de carbono, e monta quatro motores eléctricos com 300 kW cada, cerca de 408 cv. A alimentar tudo isto está uma bateria com uma capacidade de 540 kWh, de modo a permitir uma velocidade máxima de 320 km/h.

Roborace is the world first driver-less/autonomous motorsports category.

This is one of their first live-broadcasted events.

This was the second run.

It drove straight into a wall. pic.twitter.com/ss5R2YVRi3

