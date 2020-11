O tenista russo Andrey Rublev, oitavo jogador do ‘ranking’ mundial, conquistou este domingo em Viena o seu quinto título desta época, batendo o italiano Lorenzo Sonego, 42.º do ATP, por duplo 6-4.

Com este êxito no torneio de Viena, o sétimo da sua carreira, Rublev tornou-se no jogador com mais títulos em 2020, uma época ‘virada do avesso’ devido à pandemia da Covid-19.

Além de Viana, o tenista de 23 anos ganhou os ATP 500 de Hamburgo e São Petersburgo e os ATP 250 de Doha e Adelaide. Com este triunfo, qualificou-se, pela primeira vez na carreira, para as ATP Finals, a decorrer em Londres.

Para triunfar, bastou a Rublev uma quebra de serviço em cada um dos ‘sets’ perante um adversário que se destacou nos quartos de final ao eliminar o número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, por 6-1 e 6-2.

No seu percurso, Rublev também teve o mérito adicional de afastar o austríaco Dominic Thiem, terceiro da hierarquia mundial, diante do seu público.Lusa/Fim