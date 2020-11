Um Pote cheio de mel que chegou para adoçar o que andava amargo (a crónica do Sporting-Tondela)

Rúben Amorim esteve vinculado ao Benfica de 2008 a 2017, com empréstimos ao Sp. Braga e ao Al-Wakrah do Qatar pelo meio. Mas foi essa temporada inicial, há 12 anos, que esta semana deu origem a um momento de recordação do agora treinador do Sporting. Amorim voltou à Luz nesse ano, depois de se estrear como profissional ao serviço do Belenenses e de ter realizado a formação nos encarnados, e encontrou a equipa técnica comandada pelo espanhol Quique Flores.

“Lembro-me de que quando fui para o Benfica fiz pela primeira vez ginásio com alguém que sabia. Seria melhor jogador se o tivesse apanhado antes, na altura estava muito à frente do seu tempo. Como treinador não conheço bem as suas ideias, ele era responsável pela parte física na altura. Conhecemos as ideias do Tondela porque estudámos, mas não há facilidade em relação a isso”, disse o treinador na antevisão da receção aos beirões. O “alguém que sabia” era precisamente Pako Ayestarán, atual técnico do Tondela, que em 2008 era o preparador físico da equipa de Quique Flores. Este domingo, entre os elogios de Amorim, os dois reencontravam-se mas em lados opostos da barricada — e o treinador leonino saltou do banco de suplentes, antes do apito inicial, para ir cumprimentar Ayestarán efusivamente.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Tondela, 4-0 6.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: António Nobre (AF Leiria) Sporting: Adán, Luís Neto, Coates, Feddal, Pedro Porro, João Palhinha (Matheus Nunes, 66′), João Mário, Nuno Mendes (Gonzalo Plata, 85′), Pedro Gonçalves (Jovane, 81′), Sporar, Tiago Tomás (Nuno Santos, 66′) Suplentes não utilizados: Luís Maximiano, Pedro Marques, Gonçalo Inácio, Daniel Bragança, Eduardo Quaresma Treinador: Rúben Amorim Tondela: Trigueira, Jhon Murillo (Bebeto, 67′), Yohan Tavares, Enzo Martínez, Filipe Ferreira, Mohamed Khacef (Medioub, 67′), Jaquité (Mario González, 45′), João Pedro (Souley, 77′), Jaume Grau, Salvador Agra, Rafael Barbosa (Pedro Augusto, 77′) Suplentes não utilizados: Niasse, Strkalj, Telmo Arcanjo, Tiago Almeida Treinador: Pako Ayestarán Golos: Pedro Gonçalves (45′, 49′), Pedro Porro (79′), Sporar (90+3′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Filipe Ferreira (28′), a João Palhinha (32′), a Matheus Nunes (85′), a Pedro Augusto (85′), a Nuno Santos (86′)

Com o segundo melhor arranque de temporada dos últimos cinco anos, apenas superado pelo de Jorge Jesus em 2017/18, o Sporting entrava para esta jornada ainda sem derrotas a nível interno e com a possibilidade de abrir uma vantagem de seis pontos para o FC Porto e subir provisoriamente à liderança — três pontos significavam ficar com mais um do que o Benfica, à condição, já que os encarnados só jogam esta segunda-feira com o Boavista. Mas, para Amorim, a lógica da partida deste domingo contra o Tondela era simples.

“O foco desta equipa deve ser apenas nos nossos jogos. O grupo de trabalho, os miúdos e os experientes, só podem ver verde. Não podem olhar para o vermelho e para o azul, estar distraídos com outras coisas. Estamos ainda no início do Campeonato. Só temos de nos focar nos nossos jogos e nos três pontos”, atirou o treinador leonino. Certo é que, contra o Tondela, Rúben Amorim fazia três alterações à equipa que a meio da semana venceu o Gil Vicente: saíam Matheus Nunes, Nuno Santos e Jovane, entravam João Mário, Tiago Tomás e Sporar. O primeiro, que voltou a Alvalade durante o mercado de verão, integrava o onze inicial dos leões quatro anos depois.

⌚️5' SCP 0-0 CDT ????????Andraž Šporar faz a estreia como titular nesta temporada, apenas tinha realizado 6 jogos como suplente utilizado (1 golo) ⚠️No último jogo como titular tinha apontado um golo frente ao ????Benfica na 34.ª jornada da ????????Liga NOS pic.twitter.com/6teHVgxoIj — playmakerstats (@playmaker_PT) November 1, 2020

O Sporting demorou praticamente nada a mostrar que o objetivo era dominar o jogo e chegar depressa à vantagem. Coates protagonizou o primeiro lance de perigo, com um cabeceamento ao lado (5′), e Tiago Tomás e Pedro Gonçalves deram seguimento a essa lógica com outras duas oportunidades (14′ e 22′). O Tondela parecia demitir-se da partida, atuando apenas no próprio meio-campo e sem qualquer capacidade para chegar à grande área de Adán, e os únicos pontos negativos que podiam ser apontados aos leões eram mesmo a falta de eficácia e alguma incapacidade do setor mais recuado em construir a partir de trás, apostando muitas vezes na bola longa.

???????? 27' | Sporting 0-0 Tondela "Massacre" total nos primeiros minutos, com 7-0 em remates e Trigueira já obrigado a 4 defesas#LigaNOS #SCPCDT pic.twitter.com/EI88xY1VZI — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) November 1, 2020

Do outro lado, a dinâmica ofensiva do Sporting, que aparecia não só no último terço como na zona do meio-campo, com recuperações de bola em zonas perigosas, parecia ser demasiado para o Tondela aguentar. O guarda-redes Pedro Trigueira, que chegou ao intervalo com o maior registo de defesas da jornada, ia sendo o melhor elemento dos beirões e o único que ainda mantinha o empate no resultado. Nos leões, Pedro Gonçalves era o jogador em maior destaque, tanto em zonas de finalização como em combinações com os colegas do ataque, e o golo dificilmente poderia ter aparecido a partir de outro nome. Depois de desperdiçar uma oportunidade em que Sporar teve uma simulação brilhante (36′), o avançado ex-Famalicão apareceu ao segundo poste a desviar de cabeça um cruzamento de Pedro Porro na direita que o esloveno deixou passar ao primeiro (45′).

O lance do golo do Sporting foi o último da primeira parte e os leões foram para o intervalo com uma vantagem mais do que merecida — e até magra, tendo em conta o volume ofensivo da equipa e o total desaparecimento do Tondela da partida. E até então, o trio lançado por Rúben Amorim no onze (João Mário, Tiago Tomás e Sporar) ia contribuindo e muito para o total domínio da equipa: 13 remates contra zero, sete remates enquadrados contra zero, 17 ações na área adversária contra uma, 64% de posse de bola contra 36%.

???????? INTERVALO | Sporting 1-0 Tondela Domínio intenso do "leão" esbarrou em defesa fechada e em Trigueira… até "Pote" desatar o nó ???? ???? Powered by @betpt#LigaNOS #SCPCDT pic.twitter.com/sAXrO82n0G — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) November 1, 2020

