Boletim DGS. Nunca houve tantas mortes por Covid-19 num só dia em Portugal

Mais 2.506 pessoas testaram positivo para a infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. É o número mais baixo de casos positivos detetados em 24 horas desde 25 de outubro, mas estes decréscimos são um fenómeno natural à segunda-feira, porque durante o fim de semana há menos testes processados do que nos dias úteis.

Segundo o boletim, há 1.202 novos casos no Norte, 845 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 333 casos na zona Centro, 66 no Sul, 46 no Alentejo, 13 no arquipélago da Madeira e um nos Açores. De todos os casos, 393 novos casos de infeção pelo novo coronavírus verificaram-se na faixa etária dos 40 aos 49 anos — a que mais novos casos registou nas últimas 24 horas. Segue-se a faixa etária dos 20-29 anos (390 casos) e dos 30-39 anos (380 casos).