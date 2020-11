José Manuel Bolieiro, líder do PSD/Açores, oficializou esta segunda-feira o acordo com CDS e PPM para formar um governo regional.

Numa conferência de imprensa que juntou também Artur Lima, do CDS, e Paulo Estêvão, do PPM, o social-democrata prometeu “humildade partidária” para formar um “governo de base parlamentar”.

Artur lima, do CDS, assinou por baixo: “O CDS está aqui para dizer presente. É o primeiro passo para o futuro dos Açores. Tentaremos fazer o melhor”, disse.

Da parte do PPM, Paulo Estêvão garantiu que o partido está “muito empenhado em construir uma solução governativa que seja inclusiva e que possa responder aos anseios da sociedade”.

No sábado, o Observador já tinha dado conta dos avanços nas negociações depois de o Conselho Regional do PSD ter cumprido o último dos formalismos ao mandatar Bolieiro para negociar com CDS e PPM.

Com os dois partidos dentro do executivo açoriano, ficam a faltar, ainda assim, três deputados para viabilizar esta solução. O Observador sabe que Bolieiro terá nos seus planos fechar nos próximos dias acordos de incidência parlamentar com Chega e Iniciativa Liberal, partidos que já disseram que chumbariam um governo PS. A hipótese de incluir o PAN também não está de todo excluída.

Sobre isso, no entanto, Bolieiro não disse uma única palavra nesta conferência de imprensa, limitando-se a repetir que “a seu tempo” serão desenvolvidos “todos os contactos que se mostrem úteis”. “Fizemos a nossa parte. Está declarada e é inequívoca”, acrescentou.

Quando ao conteúdo do acordo assinado com CDS e PPM, o líder do PSD/Açores reservou para mais tarde qualquer avanço nesse sentido, prometendo “densificar tudo o que corresponde ao nosso diálogo concertado”.