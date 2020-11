A pandemia tem coisas más, isso já todos sabemos. Mas também é possível enumerar uma ou outra coisa boa que com ela surgiu. A solidariedade, por exemplo, é uma delas. Desta vez, foi a cadeia de fast food Burger King que deu provas disso mesmo ao pedir aos seus consumidores para encomendarem comida no McDonald’s.

Os bares e restaurantes do Reino Unido preparam-se para fechar portas aos clientes, depois de o primeiro-ministro Boris Johnson ter anunciado um novo confinamento até ao início de dezembro para travar a propagação do novo coronavírus. Com as novas medidas, estes estabelecimentos só podem funcionar através de serviço take-away.

Por isso, a Burger King do Reino Unido fez algo que “nunca pensaria”: incentivou os seus consumidores a encomendarem da concorrência.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6 — Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020

O apelo foi feito através das redes sociais. “Encomendem do McDonalds”, lê-se. “Nunca pensámos que um dia vos pediríamos isto. Tal como nunca pensámos que um dia vos estaríamos a pedir para encomendar do KFC, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John’s, Leon…”.

A cadeia de fast food explica que os restaurantes “empregam milhares de pessoas” e que “neste momento” precisam de ajuda. Por isso, quem quiser ajudar deverá consumir os produtos das marcas através de entrega ao domicílio, take-away ou drive thru.

No fim, ironizou: “Pedir um Whooper é sempre a melhor opção, mas pedir um Big Mac também não é assim tão mau”.