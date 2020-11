Num ano atípico para o turismo, a Condé Nast Johansens anunciou, esta segunda-feira, os vencedores dos Prémios de Excelência 2021, uma seleção dos melhores hotéis de luxo do mundo, na qual Portugal concorria com uma dezena de hotéis, no que diz respeito aos prémios distribuídos na Europa.

Houve cinco hotéis nacionais premiados, evolução positiva para o país que, há um ano, arrecadava três distinções nesta mesma eleição. No anúncio virtual, o primeiro hotel português a ouvir-se foi o Albatroz, em Cascais, vencedor na categoria Melhor para Namorar. Seguiu-se o Torel 1884 Suites & Apartments, o único hotel a ser premiado no Porto, distinguido na categoria de Melhor Unidade Exclusiva de pequena Dimensão.

Lisboa e arredores lideram a lista de vencedores nacionais. O Santiago de Alfama Boutique Hotel foi outro dos escolhidos, na categoria de Melhor Hotel Urbano. Em Sintra, o Tivoli Palácio de Seteais ganhou o prémio de excelência de Melhor Pequeno-almoço. De volta ao centro da capital, foi o Hotel Britania a arrecadar o galardão de Melhor Serviço.

Numa extensa lista de nomeados — três por categoria — o reputado guião de hotéis de luxo reuniu sobretudo unidades hoteleiras no sul da Europa, com Portugal, Espanha, Itália e Grécia a liderar as nomeações. A amostra incluía ainda países do Mediterrâneo, nomeadamente Marrocos e Turquia. Reino Unido e Irlanda tiveram uma eleição à parte.

A par de hotéis, a Condé Nast Johansens anunciou ainda prémios para spas. Também nesse âmbito Portugal se destacou. O histórico Palácio Estoril recebeu o prémio na categoria de Melhor Spa de Hotel.

Eram dez os hotéis em Portugal nomeados para a edição deste ano dos prémios internacionais. Torel Palace, Vila Foz Hotel & Spa e Pestana Palácio do Freixo faziam parte da lista

Em 2019, a Condé Nast Johansens destacou três unidades em solo nacional, as duas primeiras também nomeadas este ano — o Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, no concelho de Vila Verde (Braga), o Olissipo Lapa Palace Hotel, em Lisboa, e o Terra Nostra Garden Hotel, na ilha açoriana de São Miguel.

Com 16 categorias, os Prémios de Excelência 2021 elegeram dezenas de hotéis de luxo em todo o mundo. O processo compreende três regiões delimitadas — Ásia, África e Oceânia, Reino Unido, Irlanda, Europa e Mediterrâneo e Américas.

Na fotogaleria, veja imagens dos hotéis portugueses vencedores de Prémios de Excelência do guia Condé Nast Johansens.