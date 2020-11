Mais de metade do lixo de plástico recolhido nos Estados Unidos em 2016 para reciclagem foi enviada para o estrangeiro, sobretudo para países que estão a tentar ter uma boa conduta ambiental, conclui um estudo.

O estudo, publicado recentemente na revista científica de acesso aberto Science Advances, baseou-se em dados de 2016, os mais atuais disponíveis de acordo com os autores, e conclui que os Estados Unidos enviaram em 2016 para o exterior, para reciclagem, 1,99 milhões de toneladas de plástico (de um total de 3,91 milhões de toneladas).

Os autores salientam que 88% do lixo de plástico exportado teve como destino países que estão a tentar gerir e a reciclar com eficácia o desperdício de plástico, estimando em um milhão de toneladas a quantidade de plástico com origem nos Estados Unidos que acabou a poluir o ambiente fora do seu território.

O estudo, citado num comunicado da organização ambientalista norte-americana Ocean Conservancy, que participou no trabalho, estima em 2,25 milhões de toneladas a quantidade total de plástico com que, no mesmo ano, os Estados Unidos poluíram o meio ambiente, incluindo as zonas costeiras, em resultado do lixo gerado em casa, de despejos ilegais e da exportação.