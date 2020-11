(Em atualização)

O ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, começa esta segunda-feira a ser julgado no Tribunal de Santarém acusado de crimes de denegação de justiça e prevaricação, favorecimento pessoal por funcionário e de abuso de poder. É um dos 23 arguidos do processo que envolve o furto de armas de guerra dos Paióis Nacionais de Tancos, em 2017, a sua investigação por parte da Polícia Judiciária Militar (à revelia da PJ civil) e a recuperação do armamento.

À porta do tribunal foi montado um perímetro de segurança e os jornalistas que entram na sala tiveram que ser credenciados para o efeito. Não só pelo tamanho da sala, mas também por causa da pandemia de Covid-19, que obriga ao distanciamento entre as pessoas na assistência.

O julgamento, que tem todas as segundas, terças e quintas marcadas até maio, deverá dividir-se em duas partes, assim como o processo: a dos 10 arguidos acusados do furto das armas e a dos 13 arguidos, onde está Azeredo Lopes, o diretor da PJM, assim como o seu assessor Vasco Brazão e vários outros inspetores da PJM e militares da GNR, que colaboraram na operação da recuperação de armas, naquele outubro de 2017.