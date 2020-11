O candidato presidencial democrata nas eleições norte-americanas, Joe Biden, divulgou esta segunda-feira na sua conta pessoal do Twitter um vídeo de apelo ao voto chamado “One Oportunity” ao som da música “Lose Yourself” do rapper Eminem. “Nós temos uma hipótese. Uma oportunidade. Um momento. Não percamos a oportunidade — votemos”, pode-se ler na descrição do vídeo.

É a primeira vez que uma música de Eminem surge associada a uma campanha política — e poderá significar que o rapper de Detroit apoia Joe Biden nas eleições presidenciais norte-americanas marcadas para terça-feira. O vídeo mostra vários locais de Detroit, onde Biden recentemente esteve em campanha.

We have one shot. One opportunity. One moment. Don’t miss the chance — vote. pic.twitter.com/6khzdLyIjL — Joe Biden (@JoeBiden) November 2, 2020

O vídeo tem 20 segundos que incluem a canção Lose Yourself, de Eminem, com a seguinte letra: “É melhor perderes-te na música, no momento/Tu és dono disso, é melhor nunca deixares ir/Tu só tens uma oportunidade, não percas a oportunidade de explodir/Esta oportunidade só surge uma vez na vida”.

O anúncio termina com a mensagem “VOTE”, num apelo ao voto.

Joe Biden também publicou no Twitter um vídeo de seis segundos, que mostra Barack Obama a tirar e a colocar uma máscara com a mensagem “VOTE”.

As eleições presidenciais norte-americanas acontecem na terça-feira e opõem o republicano e atual presidente Donald Trump ao democrata Joe Biden.