O ministro do Ambiente afirma não conhecer nenhum caso de infeção de Covid-19 ocorrida em transportes públicos, ainda que não garanta que isso não tenha acontecido. João Matos Fernandes defendeu a eficácia das medidas de controlo da procura e de higienização, mas admitiu reforços pontuais de oferta nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

As respostas foram dadas durante a audição no Parlamento sobre a proposta de Orçamento do Estado numa resposta à deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires.”Não tenho conhecimento de nenhum caso de infeção” nos transportes públicos, o que não quer dizer que ela não exista. Mas se fossem muitos casos, saberíamos, defendeu.

O ministro defendeu que a “utilização do transporte coletivo, feito com máscara, com a higiene respiratória necessária e com as regras que conhecemos é segura”. No entanto, estão a ser preparado reforços de oferta que são pontuais, mas que existem, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Matos Fernandes garantiu ainda que a redução da oferta por parte dos metros de Lisboa e do Porto foi residual, apesar da procura estar mais de 40% abaixo este ano, por causa da pandemia.