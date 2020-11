A Capitania do Porto do Funchal recomendou esta segunda-feira que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo, devido a um aviso de mau tempo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em vigor até às 18h de terça-feira.

Segundo a nota divulgada, o IPMA prevê até terça-feira vento forte até 62 quilómetros por hora, de qualquer direção, e ondas de noroeste entre 1,5 e 4 metros, e de sudoeste entre um e dois metros. A visibilidade também será fraca, é referido.