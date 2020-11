Em atualização

Foi vice-presidente de Manuel Vilarinho nas eleições de 2000 frente a João Vale e Azevedo, integrou também os dois mandatos iniciais de Luís Filipe Vieira entre 2003 e 2009 e ficou como um dos principais dirigentes das águias este século pelo papel de grande impulsionador da construção do novo Estádio da Luz quando muitos defendiam, ao invés, a remodelação do antigo recinto. Morreu Mário Dias, vítima de doença prolongada.

Em setembro, na véspera do anúncio de Luís Filipe Vieira à recandidatura a um sexto mandato, o antigo dirigente foi alvo de uma homenagem num jantar que reuniu cerca de 50 benfiquistas e onde Mário Dias recebeu uma salva salva, uma réplica do Estádio da Luz e uma camisola autografada por todo o plantel. Mais tarde, em outubro, numa das últimas ações de campanha públicas de Vieira, o antigo vice que era também o presidente da Comissão de Honra da recandidatura esteve com o número 1 dos encarnados numa sessão de esclarecimento no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, e ainda na quarta-feira passou à tarde pelo Pavilhão para votar.

“É com enorme consternação e tristeza que, em nome do Sport Lisboa e Benfica e em meu nome pessoal, manifesto a mais profunda dor e pesar pelo falecimento de Mário Dias. Personalidade ímpar que ficará para sempre na nossa história pela forma íntegra e generosa como serviu o Benfica, de que se destaca o seu contributo único, incansável e inexcedível como grande impulsionador da construção do nosso novo Estádio da Luz”, começou por lamentar Luís Filipe Vieira, numa mensagem de condolências lançada nas plataformas do clube.

“Fica também a mágoa por esta perda em todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer, figura maior por todo o seu trajeto e pelos princípios e provas de amizade que ficarão nas nossas memórias. A toda a sua família e amigos, apresentamos as mais sentidas condolências e os votos de solidariedade e profundo respeito nesta hora tão difícil. Que descanse em paz, ficará eternamente nos nossos corações como uma referência para todos nós”, acrescentou o líder dos encarnados, figura próxima de Mário Dias há quase duas décadas.