O príncipe William estevecom Covid-19 em abril mas decidiu manter o diagnóstico privado “para não alarmar a nação”, de acordo com uma fonte citada pelo jornal The Sun. O caso não está a ser comentado oficialmente pela coroa.

O herdeiro do trono britânico contraiu o novo coronavírus depois de o seu pai, o príncipe Charles, ter estado doente com Covid-19, logo no final de março. Na altura, a informação foi confirmada em comunicado pela Clarence House depois de ter sido noticiado que um membro do Palácio de Buckingham tinha contraído o novo coronavírus. Na mesma altura esteve também doente primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.

Mas no caso de William a doença foi mantida em segredo, ainda que tenha atingido o príncipe de forma dura, de acordo com o relato de uma fonte que conta que numa determinada fase o herdeiro de Isabel II chegou mesmo a ter dificuldades respiratórias.

O isolamento foi cumprido na casa de família em Norfolk e durante esse período William terá mantido a agenda de trabalho, tendo mesmo participado em 14 compromissos por telefone e vídeo chamada. Como foi o caso, por exemplo, num encontro com funcionários do Hospital de Nightingale Birmingham, registado na conta oficial de instagram do Palácio Kesinghton a meio de abril.

https://www.instagram.com/p/B_DKUOPlhuu/