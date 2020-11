Marcelo Rebelo de Sousa tem mais 45,5 pontos percentuais do que Ana Gomes na sondagem da Aximage para o Jornal de Notícias e TSF. Com 62,7% nas intenções de voto, o atual Presidente da República equipara-se aos resultados de Ramalho Eanes em 1976. Ana Gomes, a segunda classificada, fica-se pelos 17,2%.

A diferença pode estar na simpatia que Marcelo Rebelo de Sousa recolhe à esquerda, interpreta o JN: nesta sondagem, 66% dos participantes que votam tendencialmente nos socialistas dizem que vão votar no Presidente da República em janeiro. No caso de Ana Gomes, a percentagem é de 22%.

A ex-eurodeputada leva a melhor em relação a Marcelo Rebelo de Sousa entre os eleitores da CDU e do PAN. Além disso, também recolhe mais intenções de voto entre os eleitores do Bloco de Esquerda do que Marisa Matias — que, com 4,7% na sondagem, fica atrás de André Ventura por 2,9 pontos percentuais.

Noutro barómetro político revelado este sábado pelo JN e pela TSF, a Aximage revela que o governo e o primeiro-ministro, António Costa, estão com a popularidade em queda — menos três pontos percentuais face a setembro e 12 pontos percentuais face a julho. A popularidade de Marcelo também caiu.