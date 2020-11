Um algoritmo desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts consegue identificar as pessoas que contraíram Covid-19 apenas pelo som da tosse. Os testes conseguiram identificar 98,5% das pessoas que depois testaram positivo para o novo coronavírus e os cientistas concluíram que há uma diferença inaudível pelos humanos na tosse de pessoas com SARS-CoV-2. O instituto norte-americano planeia agora lançar uma aplicação que sirva para testar a população.

O teste é eficaz mesmo com assintomáticos. Aliás, o teste revelou 100% de eficácia a detetar a Covid-19 nas pessoas que não apresentam sintomas. Brian Subirana, um dos autores do estudo, refere que “a maneira como se produz sons muda quando se contraí Covid-19, mesmo quando as pessoas são assintomáticas”.

A aplicação funciona a partir de uma chamada telefónica — é preciso estar a tossir ou forçar a tosse. A partir daí, o algoritmo traça um mapa de saliência da voz e é capaz de monitorizar o som da tosse da pessoa em poucos segundos. Esta teste apresenta, assim, várias vantagens: é mais barato, não é invasivo e apresenta dados em tempo real.

Ainda carecendo de aprovação científica, os investigadores avançam que o teste poderá ser usado para testar alunos e trabalhadores num curto espaço de tempo e pode “rapidamente alertar para surtos”, de acordo com o relatório do estudo. O teste ocorreu entre abril e maio de 2020 e tem uma amostra de 70.000 áudios.

Há outros estudos do género em curso. Em julho, um teste divulgado pela Universidade de Cambridge, que combinava o som da respiração com a som da tosse, detetou 80% de casos de Covid-19.