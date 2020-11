Em atualização

A polícia de Viena revelou no Twitter que houve disparos no centro da cidade da capital austríaca, junto à principal sinagoga na zona de Schwedenplatz, avança o Kleine Zeitung. Há várias pessoas feridas. As forças policias recomendam que ninguém entre nos transportes públicos e que se evite lugares públicos. Foram quatro lugares palco de ataques: dois restaurantes, uma sinagoga e a centro comunitário judaico.

O órgão austríaco também diz que um polícia foi alvejado e que um dos disparadores já terá sido morto, enquanto outros continuam fugidos.

O líder da comunidade judaica da sinagoga já confirmou que não existem vítimas dentro da sinagoga, uma vez o local de culto já se encontrar encerrado.

Shots fired in the Inner City district – there are persons injured – KEEP AWAY from all public places or public Transport – don't share any Videos or Fotos!

