Está previsto para a segunda quinzena de novembro o reforço de stock de vacinas contra a gripe para venda, indica esta segunda-feira o Jornal de Notícias. Há estabelecimentos a aceitar reservas, mas com dificuldade em despachar a lista de espera, que começou a ser preenchida logo em julho.

Quanto à vacina do contingente do Serviço Nacional de Saúde, há concelhos onde reposição já nem sequer vai ocorrer, uma vez que já se esgotou o número de vacinas reservadas para essas cidades. É o caso do Porto e de Gaia. De acordo com o JN, há farmácias que recebem apenas 15 vacinas por dia. Outras, não recebem nada.

Segundo a Direção-Geral da Saúde, 531 mil pessoas terão recebido a vacina gratuitamente nos centros de saúde e nas farmácias comunitárias. De acordo com o JN, que cita fonte do setor, as farmácias foram responsáveis pela imunização de 340 mil utentes, tanto com vacinas do SNS (gratuitas) como por venda.

De forma a satisfazer a procura pela vacina da gripe, há farmácias que chegaram a triplicar as encomendas este ano. Miguel Branco, farmacêutico adjunto da Farmácia Gramaxo, explicou ao JN que o estabelecimento encomendou “1.400 vacinas, mais do dobro do ano passado, mas os armazenistas já disseram que só devem conseguir entregar até 720”. Não basta para esvaziar a lista com 1.501 reservas.

A vacinação nas farmácias está a ser efetuada por marcação para evitar ajuntamentos. Só depois de ser medida a febre aos utentes (um sintoma comum das infeções pelos vírus respiratórios desta época, inclusivamente do SARS-CoV-2 e do vírus que provoca a gripe sazonal) é que a vacina é administrada. Os dados são introduzidos num sistema informático partilhado com o SNS.