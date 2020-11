O nível de alerta para o terrorismo no Reino Unido subiu esta terça-feira de “substancial” para “grave”, o segundo mais alto numa escala de cinco, sugerindo que um ataque é “altamente provável”.

A decisão foi tomada pelo Centro de Análise Conjunto para o Terrorismo [Joint Terrorism Analysis Center], que analisa informação sobre terrorismo a nível nacional e internacional.

O nível de alerta tinha descido em novembro do ano passado por indicação do mesmo organismo, que junta diferentes entidades, incluindo a polícia, governo e agências de informação, é liderado pelo MI5.

A ministra do Interior, Priti Patel, disse através da rede social Twitter que esta é uma “medida de precaução” e garantiu que “não foi baseada em nenhuma ameaça específica”.

The Joint Terrorism Analysis Centre has changed the UK terror threat level from substantial to severe.

This is a precautionary measure and is not based on any specific threat.

The public should continue to remain vigilant and report any suspicious activity to the police. pic.twitter.com/XJa0gXetee

— Priti Patel (@pritipatel) November 3, 2020