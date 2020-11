Boletim DGS. Nunca houve tantos internamentos em unidades de cuidados intensivos em Portugal

Norte com 60% do total de casos confirmados. Lisboa e Vale do Tejo fica a seguir, com 24%

O Norte permanece a região mais afetada pela pandemia, com 1.547 novos casos nas últimas 24 horas, o que corresponde a quase 60% do total. Foi também nesta zona do país que teve o maior número de mortes por Covid-19 — 21 das 45 confirmadas esta terça-feira, ou seja, 47%. Lisboa e Vale do Tejo, com 626 novos casos, teve 24% do total. O número de mortes nesta região foi 18, ou seja, 40%.

Como tem vindo a ser habitual, as outras regiões do país apresentam números menos significativos: o Alentejo registou 57 casos; Algarve 47; Madeira 19; e Açores 8. Destas, apenas o Alentejo teve mortes devido ao novo coronavírus.