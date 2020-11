O BPI teve resultados de 85,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, informou o banco esta terça-feira em comunicado enviado à CMVM. Mais de metade desses lucros foram obtidos em Portugal, mas esse é um resultado no mercado doméstico que cai 69% sobretudo porque o banco decidiu colocar de parte 100 milhões de euros em imparidades de crédito para precaver incumprimentos relacionados com a pandemia de Covid-19. O banco tem 6,1 mil milhões de euros em créditos sob moratória, 24% da carteira.

O lucro líquido registado na atividade em Portugal nos nove meses entre janeiro e setembro ascendeu a 47,4 milhões, uma quebra de 69% na comparação homóloga. No terceiro trimestre o lucro da atividade doméstica caiu 38% para 40,9 milhões, “recuperando em relação aos dois trimestres anteriores”, diz o banco. Em termos consolidados, o banco tinha obtido 253,6 milhões de euros nos nove meses de 2019, contrastando com os 85,5 milhões destes nove meses (-66%).

Só nestes últimos três meses foram colocados de parte 18 milhões em provisões (aumentando as imparidades dos nove meses para 100 milhões), por uma questão de”prudência” em relação às perdas de crédito que a pandemia de Covid-19 podem provocar, indicou João Pedro Oliveira e Costa, o novo presidente da comissão executiva do BPI.

Ainda assim, o banco teve crescimentos “bastante assinaláveis” na atividade de crédito, que subiu 3,5% em termos homólogos (em termos totais). Já os depósitos de clientes aumentaram 2.271 milhões nestes nove meses, mais 9,9% do que no mesmo período do ano anterior.

Mas há 6,1 mil milhões de euros em crédito em moratória, representando cerca de 78 mil pedidos aprovados, o que é 24% da carteira de crédito do BPI. No total, quando se olha para o número de contratos de crédito abrangidos, são 108,6 mil contratos abrangidos pelas moratórias.

“Não tem havido surpresas nesta matéria, temos feito um acompanhamento dos clientes mas temos a noção de que esta situação vai evoluir”, indicou João Pedro Oliveira e Costa, que se insurgiu na conferência de imprensa em Lisboa pelo facto de não haver mais setores económicos em Portugal a quem é pedida uma contribuição especial de solidariedade.