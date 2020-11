A companhia de “leasing” aéreo Air Lease Corporation, sediada em Los Angeles, interpôs uma ação onde reclama 15 milhões de euros à Azores Airlines, do grupo SATA, segundo o documento apresentado ao tribunal.

O documento a que a Lusa teve acesso e que deu esta terça-feira entrada no Tribunal de Ponta Delgada reclama da transportadora açoriana perto de 15 milhões de euros referentes a contratos dos aviões A321 neo da SATA.

Em 2016, na formalização do acordo, esteve em Ponta Delgada o vice-presidente da Air Lease Corporation Marc Baer, que acompanhou o então presidente executivo da SATA, Paulo Menezes, na apresentação do plano operacional da empresa. A agência Lusa contactou a SATA para saber se já foi notificada do processo e qual será a resposta a dar, aguardando resposta da operadora.

As duas transportadoras aéreas do grupo SATA fecharam o primeiro semestre com prejuízos de cerca de 42 milhões de euros, que comparam com perdas de 33,5 milhões no período homólogo. Nas demonstrações financeiras das empresas públicas regionais, a que a Lusa teve acesso no começo de outubro, é referido que a Azores Airlines (que opera de e para fora do arquipélago) teve prejuízos de 34,5 milhões de euros entre janeiro e junho, ao passo que a SATA Air Açores, que voa no arquipélago, teve perdas de 7,6 milhões de euros.

A operação da SATA no período foi fortemente condicionada pela pandemia de Covid-19, tendo a empresa parado a operação durante a maior parte do segundo trimestre. Todavia, em 2019, os prejuízos globais do grupo haviam já sido de 53 milhões de euros, valor em linha com a perda registada em 2018.

A SATA pediu recentemente um auxílio estatal de 133 milhões de euros, operação aprovada por Bruxelas. No entanto, a Comissão Europeia abriu um procedimento para Portugal provar que os três aumentos de capital recentes na transportadora açoriana não foram ajudas do Estado, decorrendo atualmente o prazo para o país responder.