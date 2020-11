Foi com movimentos de anca e de punhos, em vez de palavras, que Donald Trump optou por abrir no Twitter as hostilidades do longo dia que se avizinha.

Ainda não eram 3h da madrugada em Washington, e já o ainda presidente dos Estados Unidos partilhava na sua rede social de eleição aquele que se prevê o primeiro de muitos tweets que deverá publicar esta terça-feira de eleições presidenciais.

Como se tornou habitual nos seus comícios, Donald Trump escolheu entrar a dançar e partilhou uma montagem de dois minutos de si próprio a abanar ao som de YMCA, dos Village People.

O vídeo original tinha sido publicado horas antes na mesma rede por uma conta chamada “4 MORE YEARS”, “Mais quatro anos”. O presidente assinou por baixo e pediu na legenda: “Votem! Votem! Votem!”.