(Artigo em atualização)

Ao segundo dia do julgamento do caso do assalto a Tancos é a vez de o tenente-coronel, Luís Sequeira, ser ouvido pelo coletivo de juízes. O oficial da GNR foi constituído arguido em abril de 2019, depois de ter prestado declarações na comissão parlamentar de inquérito ao furto e à recuperação das armas de guerra furtados. É acusado de ter permitido que seus os militares da GNR de Faro colaborassem com a investigação da Polícia Judiciária Militar (PJM), quando a investigação ao caso tinha sido atribuída pelo Ministério Público à Polícia Judiciária civil.

Luís Sequeira lembra-se que em agosto de 2017, e não em julho como diz a acusação do Ministério Público, recebeu um contacto de um superior da GNR a dizer que a PJM precisava da colaboração do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé. “Na altura não estranhou as circunstâncias?”, perguntou-lhe o juiz presidente Nelson Barra.

O magistrado queria saber se o oficial da GNr responsável pela Investigação Criminal de Faro não sabia que a investigação estava nas mãos da PJ civil e se não estranhou ser apenas contactado pela PJM. “A perceção que tínhamos na altura não é esta. Não tive pesente o despacho da procuradora do Ministério Publico, mas a impressão que tinha é que idependetemente da PJ civil ter a investigação, a PJM colaborava”, justificou. “Não foi feito um pedido para uma investigação paralela”.

“Não me percebi na comunicação social do despacho da Procuradora Geral da República e não me espanta que a PJM tenha uma ação nesta situação, porque é uma instituição militar, ainda que a investigação esteja noutra força, a PJM não estaria afastada da investigação”, respondeu ao juiz, quando este o lembrou que a atribuição da investigação à PJ civil foi “amplamente” noticiada.

O tenente-coronel explicou que esse apoio “consistia em abordar o informador para recolher informações que podiam levar à localização do material apreendido nos Paióis Nacionais de Tancos”. E que, por isso, não emitiu qualquer guia de marcha — um documento que justifuca ser emitido apenas em deslocações que impliquem uma despesa.

Apesar de o coletivo de juízes do Tribunal de Santarém estar a ouvir primeiro os dez arguidos envolvidos no assalto a Tancos e só depois os restantes 13 arguidos — os militares da Polícia Judiciária Militar e da GNR e o ex-ministro da Defesa no final acusados pela investigação e operação que levou à recuperação de armas –, esta terça-feira vai ser ouvido o oficial da GNR do Algarve responsável pela Investigação Criminal.

É que João Paulino, visto pelo Ministério Público como o cérebro do assalto, só poderá prestar declarações esta tarde, uma vez que o seu advogado está no julgamento. E os restantes cinco arguidos que querem falar e que foram acusados de se terem juntado a ele no assalto disseram ao juiz que só o faziam depois de o ouvir.

Luís Sequeira é acusado de associação criminosa, tráfico e mediação de armas, falsificação e ou contrafação de documento, denegação de justiça e prevaricação, favorecimento pessoal por funcionário, crime de falsificação ou contrafação de documento em coautoria e outro crime de falsificação ou contrafação de documento sozinho. E depois de o juiz presidente Nelson Barra perguntar a todos os arguido se alguém estaria disponível para ser inquirido esta manhã, foi o único que se ofereceu.