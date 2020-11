Até ao final do mês de outubro, 234 mil portugueses vacinaram-se nas farmácias, menos 64 mil do que em 2019, conclui um estudo realizado pela HMR, multinacional portuguesa de informação e estudos de mercado de produtos farmacêuticos. “Os nossos dados indiciam que o primeiro stock de vacinas das farmácias está tecnicamente esgotado”, diz João Norte, CEO do organismo.

A 19 de outubro, o primeiro dia da época vacinal deste ano, a rede de farmácias bateu o recorde de dispensa de vacinas da gripe, sendo que 67 mil portugueses foram vacinados com recurso às farmácias.

De acordo com o estudo de mercado, a dispensa de vacinas da gripe cresceu 21% na primeira semana da época vacinal face a igual período do ano passado. No entanto, a situação inverteu-se nos dias seguintes devido à falta de material capaz de satisfazer todos os pedidos.

O estudo confirma o “crescimento exponencial e inédito da procura de vacinas da gripe nas farmácias por parte da população portuguesa”. João Norte refere ainda que a rede de farmácias vai receber um segundo fornecimento, de 210 mil vacinas, na segunda quinzena de novembro, número ainda assim “insuficiente para satisfazer todos os pedidos”.

Em ano de pandemia, o Governo adquiriu cerca de 2 milhões de doses de vacinas da gripe, mais 34% do que na época anterior, valores que constituem “a maior aquisição de sempre”. As farmácias apenas garantiram 440 mil doses, quando em 2019 receberam 600 mil doses, através das quais 543 mil portugueses foram vacinados, lê-se ainda na nota enviada pela HMR às redações.