Há várias sessões que a defesa de Rui Pinto tentava saber juntos dos vários advogados ouvidos no julgamento como é que tinham sido alertados sobre o ataque informático à sociedade onde pertenciam, a PLMJ, atribuído ao alegado hacker. Mas já quase dois anos passaram desde a intrusão e a memória pode ser traiçoeira. Teria sido por email? Teriam ficado a saber por colegas? Pela comunicação social? Ninguém sabia ao certo — até esta terça-feira.

A resposta que Francisco e Luísa Teixeira da Mota, que representam Rui Pinto, esperavam — pelo menos pelo que demonstraram pela troca de olhares e pelo sorriso de satisfação — chegou pelo depoimento da advogada Sandra Lopes, que esteve na PLMJ entre 2010 e 2019. Ouvida esta terça-feira, naquela que é a vigésima sessão do julgamento do Football Leaks, a testemunha contou que fez parte de um “grupo escolhido” de advogados convocados para uma reunião no auditório da PLMJ, onde lhes foi dito que tinha havido um “problema na rede” e que “alguns computadores tinha sido acedidos”. “E nós tínhamos sido os eleitos”, contou, admitindo que, entre advogados, chegaram a colocar a hipótese de Rui Pinto ter sido o autor do ataque, em jeito de brincadeira. “Se calhar foi o Rui Pinto, vamos ver”, imitou.

A advogada explicou depois que o grupo chamado para a reunião tinha saído de lá com um “trabalho de casa”. Todos os advogados tinham recebido uma “papel com listagem de supostas pastas” que teria sido acedidas e tinham de “ver o que existia nessas pastas e identificar o que poderia ser informação sensível“.

Antes de Sandra Lopes, já Bárbara Correia, a primeira testemunha ouvida esta terça-feira, revelara que tinha ficado a saber que a sua caixa de email tinha sido acedida numa reunião, mas não adiantou mais pormenores, tendo rapidamente passado a duras críticas à alegada atuação de Rui Pinto: “Numa sociedade civilizada é lesivo dos nossos diretos. É uma violação da nossa vida”.

Apenas dois advogados revelaram que não tinham documentos sobre o Luanda Leaks. Os restantes refugiaram-se no sigilo profissional

A pergunta é repetida a todos os advogados em várias sessões— quer seja feita pela procuradora Marta Viegas, pelos advogados de defesa ou pelos juízes: “Tinha documentos relacionados com o universo Luanda Leaks ou Football Leaks no seu email?” Mas nem sempre a resposta é dada. Dos cinco advogados ouvidos esta terça-feira, apenas dois responderam de forma direta, negando que tivessem algum documento desse universo nos seus computadores. Tiago Castro disse que “nunca” trabalhou com esses assuntos e admitiu mesmo que a sua caixa de correio “não tem grande interesse para ninguém”, exceto para si. Já Sandra Lopes também garantiu que não tinha ficheiros sobre esses temas.

Já os restantes três advogados recusaram responder. “Tenho dúvidas se posso responder a isso”, disse Bárbara Correia, adiantando que não consegue perceber o interesse em aceder à sua caixa de email. “Não vou responder a nada sobre o conteúdo concreto da caixa“, disse Duarte Schmidt Lino, admitindo não saber “o que é revelante”na sua caixa. “Isso é sigilo profissional”, disse apenas Maria João Mata.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão. Isto porque, segundo a investigação, Rui Pinto terá exigido à Doyen um pagamento entre 500 mil e um milhão de euros para que não publicasse documentos relacionados com a sociedade que celebra contratos com clubes de futebol a nível mundial. Aníbal Pinto, então advogado do hacker, terá servido de seu intermediário. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juiz Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade. O alegado pirata informático deixou as instalações da PJ no início de agosto e a sua morada atual é desconhecida.