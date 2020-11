Os 681 testes ao novo coronavírus feitos aos ciclistas e restante caravana da Volta a Espanha tiveram resultados negativos, na ronda feita no segundo e último dia de descanso, anunciou esta terça-feira a organização e a União Ciclista Internacional (UCI).

Em comunicado, as duas entidades voltaram a apresentar “o mais sincero agradecimento” a todos os ciclistas, membros das equipas e da organização da 75.ª edição da prova.

Esta foi a quarta ronda de testes realizados na corrida espanhola, depois dos dois feitos antes do arranque da prova, em Irun, e os do primeiro dia de descanso, quando também não foi detetada nenhuma infeção pelo novo coronavírus, que provoca a Covid-19.

Após 12 das 18 etapas, a edição de 2020 da Vuelta é liderada equatoriano Richard Carapaz (INEOS), com 10 segundos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e 31 sobre o britânico Hugh Carthy (Education First), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Entre os portugueses, Nelson Oliveira (Movistar) é o mais bem classificado, ao ocupar o 46.º posto, seguido de Rui Costa (UAE Emirates), no 52.º, Ricardo Vilela (Burgos-BH), no 92.º, Ivo Oliveira (UAE Emirates), no 125.º, e Rui Oliveira (UAE Emirates), no 135.º.

Esta terça-feira disputa-se o contrarrelógio individual da 13.ª etapa, ao longo dos 33,7 quilómetros entre Muros e Mirador de Ézaro.