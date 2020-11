O grupo espanhol Prisa concluiu esta terça-feira a venda da totalidade da sua participação na Media Capital, ao vender os restantes 21,2% que detinha na dona da TVI através da Vertix, por 12,1 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Prisa informa que a Vertix, subsidiária detida pelo grupo espanhol, “concluiu na presente data a execução do processo de venda da sua participação (representativa de 64,47%)” na Media Capital.

Nesta data foi concluída a venda de 21,2% da participação na Media Capital detida pela Vertix, que estava em andamento ontem [segunda-feira]”.

A operação “foi realizada através de transferências em bloco independentes de ações por um total de 12.117.127,78 euros – dos 36.850.047,74 euros” resultantes da venda da totalidade (64,47%) detida pela Vertix na Media Capital.

A Prisa refere que esta transação “é o culminar do processo de desinvestimento” do grupo no setor audiovisual, acrescenta.

Na segunda-feira, a Prisa tinha anunciado a concretização da venda de 43,27% da Media Capital por 24,7 milhões.

A conclusão da alienação da sua posição na dona da TVI acontece cerca de dois meses depois (4 de setembro) da Prisa ter anuncaido a venda da sua participação na Media Capital a uma “pluralidade de investidores”.

Com a concretização da venda, a Media Capital tem vindo a anunciar as participações de vários investidores, onde constam o grupo Triun, de Paulo Gaspar, filho do presidente da Lusiaves, que comprar na segunda-feira 23% da empresa, mais 3% do que tinha sido anteriormente divulgado.

Também na segunda-feira foi comunicado que a Biz Partners concretizou a compra de 11,9% da Media Capital, mas sem o grupo industrial Tensai na sua estrutura acionista, ao contrário do que tinha sido divulgado em setembro.

A Biz Partners passou então a deter 10.118.339 ações do capital social da dona da TVI, o que corresponde a uma participação qualificada de 11,9725% no capital social e direitos de voto desta referida sociedade.

A sociedade é agora dominada pela Hiper Go, com 33,4% que “tem como beneficiário efetivo Miguel Maria Bragança Cunha Osório Araújo”, refere o comunicado enviado na segunda-feira.

Segue-se a IBG – International Business Group Portugal – SGPS, S.A. (Zona Franca da Madeira), a Castro Group, com 16,7%, a Capitais Privados (16,4%), a Regimidia, de Tony Carreira, com 8,3% e, com igual participação, a Benecar.

No dia 17 de setembro, em comunicado à CMVM, esta sociedade tinha como principal acionista, com 25%, a Tensai Indústria, que agora não aparece no grupo de acionistas da Biz Partners. De fora estão também as sociedades Pelican Score e Palpitevalor.

A Prisa iniciou o processo de desinvestimento na Media Capital e reduziu a sua posição de 94,69% para 64,47% na dona da TVI em 14 de maio último, quando o empresário Mário Ferreira comprou 30,22%, através da Pluris Investments, numa operação de 10,5 milhões de euros.