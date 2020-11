O Aston Martin DBX é um SUV que impõe respeito. Não por ser enorme, apesar das suas dimensões generosas, mas sim porque é potente, possui um sistema 4×4 com modos de condução que fazem lembrar um carro de ralis e, por fim, porque é exemplar no que respeita ao equipamento, qualidade de construção e nível de acabamentos, como aliás é tradicional na Aston Martin.

Quem gosta de automóveis, especificamente destes SUV com capacidade para enfrentar algumas incursões por fora de estrada, está ao corrente deste rol de características. O que os leva a não correr para a porta do concessionário, com o objectivo de adquirir um dos exemplares, tem a ver com o preço típico deste tipo de veículos, acima de 200.000€.

Felizmente, há alguém desejoso de oferecer um DBX a um fã da marca, com queda para o imobiliário. Referimo-nos a um promotor de um edifício em Nova Iorque, mais precisamente na parte baixa de Manhattan, onde se localiza o centro financeiro norte-americano e que, talvez por isso, é das zonas mais onerosas da “cidade que nunca dorme”.

22 fotos

O edifício pode ser encontrado no número 130 da rua William, mas os apartamentos que dão direito a ganhar (sem quaisquer encargos) um SUV Aston Martin são os cinco localizados entre o 59º e o 60º andares do prédio. O comprador tem direito, à borla, a um DBX, mas o promotor suporta ainda os custos de transformar uma das divisões num simulador de competição, numa biblioteca ou num escritório. Em caso de dúvidas, pode apenas reforçar o número de quartos com mais um.

A oferta de um Aston Martin é devida a um acordo entre o fabricante britânico e o arquitecto Sir David Adjave, que desenhou os cinco apartamentos. Estes, como já deve ter imaginado, não são baratos, variando com a área que oferecem. O mais acessível está à venda por 3.985.000 dólares, com os dois mais caros, ambos tipo penthouse, a serem propostos por 11,5 milhões.